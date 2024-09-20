معلومات "اولية" تكشف هوية القيادي المستهدف بغارة بيروت

في السياق، أشار موقع "‏سكاي نيوز"، إلى أن "المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية القيادي في حزب الله".وسبق للولايات المتحدة الاميركية ان عرضت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن .وبحسب السلطات الاميركية فان كان خلال الثمانينيات عضوا رئيسيا في الجهاد الإسلامي –والتي تبنت تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت في 1983.وصنفت الخزانة الأميركية كـ"إرهابي" بموجب الأمر التنفيذي 13582 لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.