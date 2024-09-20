بعد انباء استهدافه بضربة الضاحية.. من هو إبراهيم عقيل؟

خلال الثمانينيات، كان عضوا رئيسيا في الجهاد الإسلامي الذي تبنى تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت في 1983، وسببت مقتل 63 شخصا، وهجوم ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في الأول 1983، والذي أدى إلى مقتل 241 كادرا أمريكيا.في الثمانينيات، أمر بأخذ رهائن أميركيين وألمان في واحتجزهم. وخصص برنامج مكافآت من أجل مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمعلومات عن عنه.في 21 تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية كإرهابي بموجب الأمر التنفيذي 13582 لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه. بعد ذلك، في 10 الثاني 2019، صنفت وزارة الأمريكية على أنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة.