الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى بغارة الضاحية

وذكرت الوزارة في بيان ان "الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية لبيروت بلغت 8 شهداء و59 جريحاً".وأضافت ان "الجرحى بينهم 8 اشخاص حالتهم حرجة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي صوت انفجار إثر غارة إسرائيلية نفذت على الجاموس في الضاحية لبيروت.وبحسب إعلام لبناني، فإن "انفجارا وقع في الجاموس خلف مجمع القائم في الضاحية لبيروت، راح ضحيته عدد من المدنيين".وأشار إلى أن "الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية واستهدفت مبنى في الرويس بالقرب من مجمع القائم، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة".