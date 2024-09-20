"جنون تجاوز كل الحدود".. إيران تعلق على هجوم الضاحية في لبنان

وقالت في في منشور على "إكس": "الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود" باستهداف المباني في الضاحية لبيروت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.وقال الجيش إنه قتل القائم بأعمال وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في ضربة ببيروت.وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن تقديرات أولية تفيد أن الغارة نفذت خلال لقيادات من حزب الله.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه إلى جانب تم تصفية 10 من قادة قوة الرضوان.وقال الدفاع المدني اللبناني إن فرق والإنقاذ توجهت إلى الموقع وباشرت تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض.