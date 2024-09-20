ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وتعمل سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني والصليب الأحمر، على نقل المصابين من مكان القصف.ويتكون المبنى المستهدف من 6 طوابق، وقد انهار بالكامل جراء الهجوم الإسرائيلي كما تضرر عدد من المباني المجاورة.هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف من الغارة نفذها الجيش على الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة، هو قائد وحدة العمليات الخاصة في حزب الله .وذكرت أن الغارة على الضاحية استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.ومن جهته، قال ‏نائب في اللبناني عن "حزب الله" إنه لا توجد معلومات بعد عن الشخصية استهدفها الجيش الإسرائيلي في الضاحية للعاصمة بيروت ومصيرها.