مصادر إيرانية تنفي مقتل نائب قائد فيلق القدس في هجوم الضاحية الجنوبية

وقالت المصادر إن "الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استشهاد العميد رضا فلاح زاده نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على بيروت، "مجرد أكاذيب"".وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أنباء تزعم اغتيال نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في هجوم على الضاحية ببيروت.وشن الجيش الإسرائيلي هجوما على الضاحية لبيروت الجمعة، مما تسبب بمقتل 12 شخصا وجرح 66 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء في بيان أنه تم خلال الهجوم اغتيال منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال .