تفاصيل جديدة حول أجهزة "بيجر" التي انفجرت في لبنان

وقالت بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمن إن "التحقيقات أظهرت أن الأجهزة المستهدفة تم تفخيخها بطريقة احترافية قبل وصولها إلى وتم تفجيرها عبر إرسال رسائل الكترونية إلى تلك الأجهزة. ووصفت بعثة التفجيرات بأنها غير مسبوقة وتقوض الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في قطاع وجنوب لبنان، ودعت الأمن إلى إدانة تلك الهجمات قبل انعقاد الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة الوضع الخطير الذي تشهده الشرق الأوسط".وفي سياق متصل كشفت مصادر أمنية بأن حزب الله اللبناني سلم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة تحمل علامة "غولد ابولو" قبل ساعات من انفجار الآلاف من هذه الأجهزة الثلاثاء الماضي.وأضافت المصادر أن "أحد أعضاء الجماعة تلقى جهاز بيجر جديدا الاثنين وانفجر في التالي وهو لا يزال في صندوق التغليف مما يشير إلى أن الجماعة كانت على ثقة من أن الأجهزة أمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات. وقال آخر إن جهاز بيجر تسلمه قيادي كبير في حزب الله قبل أيام قليلة أدى إلى إصابته بعد أن انفجر خلال موجة التفجير الأولى في لبنان".وحول مسألة فك لغز هذه التفجيرات ومن يقف وراءها استجوب الإدعاء العام التايوني "غولد أبولو" المرتبطة بتفجير الآلاف من أجهزة "بيجر" التابعة لحزب الله في .كما استجوب الإدعاء امرأة تدعى "تيريزا وو" وهي الموظفة الوحيدة في تدعى "أبولو سيستمز"، قالت عنها مصادر إن هذه الموظفة كانت أحد الأشخاص الذين تم التواصل معهم من أجل الصفقة مع "بي.إيه.سي".وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام أن استجوب ممثلي شركتين تايوانيتين وحصل على موافقة لإجراء عمليات تفتيش في أربعة مواقع في إطار تحقيقاته.ويبقى الغموض يكتنف أنشطة مجرية متهمة بالتورط في انفجارات أودت بسقوط آلاف والجرحى.