بعد احداث لبنان.. حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ترومان" تبحر إلى المنطقة

وقالت إن "المنطقة تضم حاليا مجموعة من حاملات الطائرات الأميريكة الأخرى من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس روزڤلت".ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوترات في المنطقة وعقب ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي، غارة جوية في الضاحية لبيروت، أدت إلى مقتل عقيل، القائم بأعمال وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 من كبار قياديي حزب الله قتلوا إلى جانب .وسبق وأن أعلنت الأميركية أن ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.مسؤول في "البنتاغون" قد أفاد صحيفة "واشنطن بوست"، بتمركز مدمرات أميركية في الخليج وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، أعادت عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط.