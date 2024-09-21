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تعرف على ابرز قادة حزب الله الذين استشهدوا بغارات إسرائيلية؟
دوليات
2024-09-21 | 02:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 مشاهدة
السومرية نيوز
– دولي
كشفت تقارير صحفية، عن اسماء المسؤولين الستة الكبار الذين كانوا يشغلون مناصب رئيسية في حزب الله واستشهدوا بغارات صهيونية.
وبحسب تلك التقارير فإن "إسرائيل قتلت منذ 8
تشرين
الاول الماضي وحتى الآن، 496 عنصرا من حزب الله، بينهم عدد من كبار المسؤولين الذين خدموا لسنوات عدة في مناصب رئيسية في الحزب".
وأعلن حزب الله امس الجمعة، مقتل القيادي
إبراهيم
عقيل
وهو من مؤسسي حزب الله، وأحمد محمود وهبي، قائد عمليات قوة الرضوان منذ العام 2024، في هجوم إسرائيلي على
ضاحية
بيروت
الجنوبية
.
وفي غارة أيضا على الضاحية
الجنوبية
لبيروت في 30 تموز الماضي، اغتالت إسرائيل
رئيس
أركان حزب الله فؤاد شكر.
وفي 3 تموز من العام الجاري، جرى اغتيال
محمد
نعمة ناصر الملقب بـ "أبو نعمة"، أحد كبار قادة حزب الله في لبنان، وقائد وحدة "عزيز"، بغارة من مسيرة في مدينة صور.
وفي 12 حزيران اغتيل سامي طالب عبد الله، أبو طالب، الذي كان قائدا لوحدة
النصر
التابعة لحزب الله والمسؤولة عن القطاع الشرقي لجنوب
لبنان
.
وفي 8 كانون الثاني من هذا العام، اغتالت إسرائيل بغارة من مسيرة على بلدة خربة سلم جنوب لبنان، القيادي الكبير في حزب الله وسام الطويل، الذي كان من مؤسسي وحدات النخبة في الحزب ولعب الطويل دورا مركزيا في
توجيه
العمليات العسكرية في جنوب
لبنان
.
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