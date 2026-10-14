الجيش الأمريكي يعلن تدمير قارب "إيراني" في خليج عمان

وقالت ، "دمرنا في 6 أكتوبر قاربا تابعا لإيران يقوم بعمليات رصد واستهداف لسفننا بخليج ".

وأضافت "أجلينا أفراد طاقم القارب بأمان قبل تدميره ولا تزال جهود إعادتهم إلى بلادهم جارية".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.