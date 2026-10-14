الرئيس الأوكراني يرفض الاستقالة "تحت الضغط الأمريكي"

أعلن الرئيس الأوكراني ، الأربعاء، رفضه "تحت الضغط الأمريكي".

وقال في تصريحات صحافية، "أشعر من قبل وهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ".

وأضاف الرئيس الأوكراني "لن أستقيل تحت الضغط الأمريكي".

وكان الرئيس الأمريكي دعا، قبل أيام، إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا، متهما الرئيس بعدم بذل جهود كافية لإنهاء الحرب مع .