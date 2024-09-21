قتل في الغارة الإسرائيلية على "الضاحية".. من هو القيادي في حزب الله أحمد وهبي؟

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يعد وهبي، وهو القيادي الثاني الذي تكشف جماعة حزب الله اللبنانية عن مقتله في نفس الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة قائد "قوة الرضوان" عقيل، من أهم قادتها العسكريين الذين لعبوا دورا كبيرا خلال التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من الاول الماضي.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبناني مقتل القياديين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد المباني في الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مقرب من حزب الله، أن "الغارة استهدفت اجتماعا لوحدة الرضوان، وقتلت 16 من عناصرها".

وهبي قد ولد في بلدة عدلون جنوبي في الأول من الثاني عام 1964، حيث التحق بصفوف حزب الله منذ تأسيسه في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وتولى العديد من "المسؤوليات القيادية" في وحدة التدريب المركزي التابعة لحزب الله حتى عام 2007.

ثم تولّى وهبي التدريب في "قوة الرضوان" حتى عام 2012، وبعدها استلم مسؤولية وحدة التدريب المركزي حتى 2014، حيث "لعب دورا أساسياً في تطوير القدرات البشرية بمختلف تشكيلات حزب الله المسلحة".

وهبي من قادة حزب الله الذين شاركوا في الصراع السوري، دعما لنظام .

كما قاد العمليات العسكرية لقوة الرضوان في جنوب منذ الثامن من الأول 2023، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حتى مطلع 2024، ليعاود لاحقا تسلم قيادة وحدة التدريب المركزي، بعد قائدها وسام الطويل.