هاريس تقبل دعوة لمناظرة ثانية أمام ترامب

وذكرت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون في بيان: "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل وبالنظام نفسهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن حضرها وقال إنه فاز بها في يونيو، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد وتقييماتها".ولم ترد حملة بعد على طلب للتعليق.وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".وقال الرئيس الأمريكي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.