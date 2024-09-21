عشرات الطائرات "الإسرائيلية" تشن غارات جنوبي لبنان

ذكر موقع إسرائيلي، مساء السبت، أن الجيش شن غارات عدة على جنوب .

وقال الموقع، إن الغارات "ضمن ضربة تستبق إطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل".





وأضاف "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا ومنصات صاروخية". وقال المتحدث باسم الجيش هاغاري "في نقوم بشن غارات واسعة في جنوب بعد رصد استعدادات حزب لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية".وأضاف "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا ومنصات صاروخية".

يشار الى أن الطائرات الإسرائيلية شنت، اليوم، ما يقارب 80 غارة في 40 دقيقة فقط على مناطق عدة جنوبي وفي البقاع الغربي، استهدفت بشكل رئيسي تلال وأودية ومجاري أنهر.

وقرر "الجيش الإسرائيلي"، السبت، إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب بغارة على بيروت.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع الرمثا "الإسرائيلي" في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية وثكنة زبدين "الإسرائيلية" في مزارع بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.