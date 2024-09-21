ترامب يرد على هاريس بشأن المناظرة: فات الأوان

وقال خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.وكانت قد قالت في وقت سابق، السبت، إنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري .بعدها أعلنت حملة الانتخابية، السبت، أن قبلت دعوة من شبكة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر.وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".وقال الرئيس الأميركي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.