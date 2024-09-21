الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان

وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء التصعيد الذي تشهده الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وحرصا على سلامة المواطنين الأردنيين، تجدد وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن".‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، تهدد أمن المنطقة برمتها.وجدد دعوته للمواطنين الأردنيين والمتواجدين في إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن اللبنانية المختصة".