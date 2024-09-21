اطلاق صواريخ باتجاه "حيفا وعفولة" بينها استهدفت مطارا

أفادت وسائل إعلام، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب حيفا وعفولة عمق شمال "إسرائيل".

كما أفادت تقارير إعلامية بأن "صفارات الإنذار تدوي قرب حيفا وفي وادي عارة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية".

وأشارت الى "أنباء عن استهداف قاعدة رمات دافيد العسكري الاسرائيلي وهي من أكبر القواعد والمطارات العسكرية".

الى ذلك، قالت قناة "12 العبرية"، إن "معلومات عن سقوط إصابات مجهولة الحالة جراء القصف الأخير شرق حيفا".

ولفتت "معاريف الإسرائيلية" الى "إصابة شخص جراء سقوط شظية من أحد الصواريخ في الأسفل".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "حزب يوسع نطاق القصف وتفعيل أجهزة الإنذار في عشرات المستوطنات في ياكنعام شمالي البلاد".

بدوره أعلن الجيش "الإسرائيلي" عن تفعيل صفارات الإنذار بمناطق عدة في الشمال، بعد إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان، مؤكدا أن التفاصيل قيد الفحص.



