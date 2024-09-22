30 قتيلا وعشرات المفقودين بتفجير ايران

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قتل 30 شخصا، وأُصيب وفُقد العشرات، في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز، في إقليم جنوبي إيران.

وفي وقت سابق أوضحت الوكالة أن "الانفجار أسفر عن إصابة 17 شخصا"، فيما نبه التلفزيون الإيراني إلى أن "هناك 30 شخصا لا يزالون محاصرين داخل المنجم"، حسب رويترز.

وفي ايلول من العام الماضي، قُتل 6 عمال جراء انفجار في أحد مناجم الفحم، بمحافظة سمنان شمالي .

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء، أن "6 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الانفجار الذي وقع في منجم البرز الشرقي للفحم في طزرة التابعة لمدينة دامغان بمحافظة سمنان"، لافتة إلى "انتشال جثث 6 عمال كانوا محاصرين" داخله.

وأوضحت أن الحادث وقع في نفق على عمق 400 متر.

وفي حزيران الماضي، تسبب انهيار حدث داخل منجم بمدينة "شازند" التابعة لمحافظة "مركزي" وسط البلاد، بمقتل 4 عمال وفقدان آخرين.

وتعد محافظة مركزي بإيران مركزا لعدد كبير من المناجم، في حين تشتهر مدينة شازند بكونها موقعًا لأحد المناجم الرئيسية للمعادن في .







