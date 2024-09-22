بعد هدوء الصواريخ اللبنانية.. تل أبيب تكشف نتائج "الصواريخ والمسيرات العراقية"

وبعد ان هدأت الضربات الصاروخية والانشغال بالهجوم اللبناني من قبل حزب الله، كشفت وسائل اعلام إسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن نتائج الهجمات .وذكرت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، ان الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين مجنحين وطائرتين بدون طيار أطلقتا من العراق، ولم يسقط أي منها على الأراضي الإسرائيلية، بحسب الجيش الإسرائيلي.وقالت الصحيفة، ان هذه الهجمات جاءت في الوقت الذي تصاعد فيه الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلق حزب الله وابلًا من الصواريخ إلى عمق أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع الحالي، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات ضد منصات إطلاق الصواريخ، وقد أثار العنف المتصاعد مخاوف من اندلاع صراع إقليمي وشيك.وقالت القوات الإسرائيلية، إن دفاعاتها الجوية أسقطت، فجر اليوم، طائرة مسيرة مشتبه بها دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من الشرق فوق جنوب مرتفعات الجولان، وسمع دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات بسبب مخاوف من سقوط شظايا، لكن لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار في الحادث.وفي وقت سابق، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة بدون طيار قادمة من أثناء توجهها نحو جنوب إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في بئر أورا، بالقرب من إيلات، وأسقطت الدفاعات الجوية الطائرة قبل أن تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب الجيش.قبل الفجر، أسقط الجيش الإسرائيلي صاروخين كروز أطلقا من أثناء توجههما نحو مرتفعات الجولان . وقال الجيش الإسرائيلي إن كلا الهدفين تم اعتراضهما أيضًا خارج المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب ادعاءه.ويرى مهتمون بالشأن الأمني، ان إسرائيل لم تعلن أي خسائر قد تقع في صفوفها خصوصا وانها الوحيدة ربما قد تعلم ماذا يجري على ارضها مع عدم وجود عناصر استخبارية للمقاومة الإسلامية على الأراضي الإسرائيلية.