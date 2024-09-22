انفجار لغم في سيارة مرافقة للسفير الروسي لدى باكستان

وقالت السفارة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "في من مينغورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة، وأصيب عدد من الدبلوماسيين الروس".وكما أوضحت السفارة، شارك خوريف الأحد، ضمن وفد من سفراء عدة دول، في منتدى التنمية السياحية في بمقاطعة خيبر بختونخوا.وقد تم هذا الحدث من قبل التجارة والصناعة في إسلام آباد.