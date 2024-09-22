غوتيريش: قلق من خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى

وقال غوتيريش في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قبل يومين من موعد انطلاق أعمال العامة للأمم المتحدة: "ما يثير قلقي هو خطر تحويل إلى أخرى"، في إشارة إلى القطاع الفلسطيني حيث تدور منذ الأول الماضي حرب مدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس.ويتصاعد التوتر بسبب تبادل الهجمات بين إسرائيل وحزب اللبناني والتي وصلت خلال الأيام الماضية إلى مستوى غير مسبوق.ووجهت إسرائيل خلال الأيام الماضية ضربات أدت إلى مقتل عشرات العناصر والقادة التابعين لحزب عبر اختراق لاسلكي واستهدافات .ورد الحزب على هذه الهجمات باستهداف قاعدة رامات ومجمعا للصناعات العسكرية ومناطق متفرقة من الشمال الإسرائيلي.ويقول حزب إنه سيواصل قتال إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في قطاع .وتريد إسرائيل من حزب أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزاما بقرار المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في .