انفجار صواريخ اعتراضية فوق قرى "القطاع الشرقي"

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، " دوي صفارات الإنذار في المطلة بالتزامن مع سماع صوت إطلاق صواريخ من وانفجار صواريخ اعتراضية فوق أجواء قرى القطاع الشرقي".

وشهدت الساعات الأولى من اليوم، إطلاق رشقة صاروخية من حيفا وعفولة عمق شمال "إسرائيل"، كما أفادت تقارير إعلامية بأن "صفارات الإنذار تدوي قرب حيفا وفي وادي عارة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية".