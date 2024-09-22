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بعد أزمة الحجاج.. مصر تضع ضوابط جديدة لتأشيرة الزيارة للسعودية
دوليات
2024-09-22 | 13:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,343 مشاهدة
أعلنت مصادر مصرية داخل غرفة شركات السياحة،
اليوم
الاحد، عن الضوابط
الجديدة
الخاصة بتأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية 2024 -2025.
وقال موقع القاهرة 24 نقلا عن مصادر صحفية له أن "ضوابط تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية، إذا كانت بغرض العمرة، فإنها تدخل في برنامج كامل بمشرف من الشركة، ويكون المشرف ضمن ركاب الباص وضوابط
وزارة
السياحة، وتتعهد الشركة بعودة صاحب
التأشيرة
مع المشرف".
وأوضحت المصادر أنه "إذا كانت تأشيرة الزيارة بغرض الزيارة فقط، فإنه صاحب
التأشيرة
يقدم إقرار بأنه المسؤول عن سكنه وبمعرفته، وتعهد من صاحب الزيارة السعودي بعمل إقرار بأنه المسؤول عن صاحب
التأشيرة
طوال فترة الإقامة، ولا بد أن يكون الإقرار ممهورا بخاتم الغرفة التجارية السعودية".
واشترطت في تأشيرة الزيارة أن "يتم عمل الباركود قبل السفر بـ 48 ساعة، لعدم التوجه للمطار دون باركود".
وأعلنت المملكة
العربية
السعودية في حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج، 83 % منهم من غير المصرح لهم بالحج، حيث ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن و مصابي الأمراض المزمنة".
وألغت
وزارة
السياحة المصرية تراخيص 36
شركة
سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج
التي
تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.
وبعدها أعلنت شركات السياحة المصرية وقف إصدار تأشيرة B2C وهى إحدى تأشيرات العمرة، حيث تم إيقاف تأشيرة B2C وحجزها من خلال بوابة العمرة الإلكترونية السعودية أمام مصر وباكستان.
وفي شهر ايلول الجاري أعلنت
وزارة
السياحة قبل أسبوع، عن الضوابط والإجراءات
الجديدة
التي
أعدتها
اللجنة العليا
للعمرة والحج لتسيير رحلات العمرة للعام الجاري، بعد أزمة وفاة الحجاج في موسم الحج الماضي.
المحرر
سعد أحمد
>>
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