96 ساعة تفصل ترامب عن قرار الحرب.. واشنطن تجهز بنك أهداف داخل إيران

ونقلت الشبكة عن المسؤولين أن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ الهجمات المحتملة، مشيرين إلى أن نطاق العمليات المرتقبة قد يتجاوز الضربات المحدودة التي استهدفت مواقع عسكرية للحفاظ على الوضع القائم، ليشمل أهدافاً أوسع داخل .وأوضح أحد المسؤولين أن العملية المحتملة ستكون "جهداً كبيراً"، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مطلعون على المناقشات العسكرية بأن التخطيط يجري تحسباً لاحتمال تنفيذ هجمات واسعة، وسط تقديرات بأن يتخذ قراره قبل نهاية العام، وعلى الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.ترامب لم يحسم قراره النهائيوبحسب المسؤولين، لم يحسم ترامب حتى الآن قراره النهائي بشأن الخطوات المقبلة تجاه إيران، على الرغم من أن بعض المطلعين على المناقشات يرون أنه يميل إلى اتخاذ إجراء عسكري واسع.وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق أن أبدى توجهاً نحو خيارات عسكرية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي يبقي توقيت أي تحرك محتمل ونطاقه مرتبطين بقراره النهائي.منشآت الطاقة والمواقع النووية ضمن الأهداف المحتملةوذكرت "سي إن إن" أن ووزارة الدفاع تعملان على إعداد قائمة موسعة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تشمل منشآت الطاقة والمواقع العسكرية والمنشآت النووية.وفي المقابل، أقر مسؤولون أمريكيون بأن القوات الإيرانية باتت أكثر دراية بالتكتيكات العسكرية الأمريكية، وهو ما قد يزيد صعوبة تدمير جميع الأهداف المحددة في حال تنفيذ الهجمات.ورفض التعليق على المعلومات المتعلقة بالاستعدادات العسكرية، فيما قال مسؤول رفيع في إن الوزارة تتولى التخطيط للخيارات العسكرية وتنفيذ الأوامر التي يصدرها الرئيس.تقييمات استخباراتية بشأن احتمال تجدد الهجماتوفي سياق متصل، أشارت تقييمات استخباراتية أمريكية حديثة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجماعة الحوثيين تأخذان احتمال استئناف الهجمات الأمريكية، وربما الإسرائيلية، على محمل الجد، وفقاً لمصدرين مطلعين على تلك التقييمات.وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه الاستعدادات والتقديرات الأمريكية بشأن الخيارات المتاحة تجاه إيران، فيما لا يزال قرار شن عملية عسكرية جديدة غير محسوم، بانتظار موقف ترامب النهائي.