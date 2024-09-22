أعلنت إيران، الأحد، عن تفكيك خلية تجسس على علاقة بـ"الكيان الصهيوني".

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه "تم تفكيك خلية تجسس على علاقة بالكيان الصهيوني والقبض على أفرادها الـ12". وأضاف أن "خلية التجسس كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن داخل الأراضي الإيرانية".