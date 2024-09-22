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ترامب: اذا خسرت الانتخابات الحالية لن أترشح مجدداً للرئاسة

دوليات

2024-09-22 | 13:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ترامب: اذا خسرت الانتخابات الحالية لن أترشح مجدداً للرئاسة
المصدر:
وكالات
1,085 مشاهدة

أكد الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابلة بثت، اليوم الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2028 في حال خسر في انتخابات تشرين الثاني المقبل.

وقال المرشح الجمهوري في برنامج "فول ميجور": "كلا، لا أرى نفسي مرشحا، لا أرى نفسي مرشحا. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق".

لكنه أمل بإحراز "نجاح" في صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني في مواجهة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ومنذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا بين بايدن وهاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.

ومعلوم أن ترامب لم يعترف أبدا بهزيمته أمام بايدن في 2020، ورفض مرارا في الأشهر الاخيرة أن يتعهد الاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المرتقبة بعد سبعة أسابيع.

أتى ذلك فيما تتفوق كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي على منافسها الجمهوري بخمس نقاط مئوية وفق استطلاع رأي أجرته شبكة إن.بي.سي نيوز وظهرت نتائجه، اليوم الأحد، وكشف أيضا عن تفضيل المشاركين لها بشكل متزايد منذ ترشحها عن الحزب الديمقراطي للرئاسة.

ومن بين ألف مسجل بقوائم الانتخاب شاركوا في الاستطلاع أجاب 48% عن سؤال حول نظرتهم إلى هاريس منذ أصبحت مرشحة للرئاسة بأنها إيجابية، وذلك مقارنة بنسبة 32% في تموز.

وتلك الزيادة هي أكبر قفزة بين تقييمات السياسيين الذين أجرت عنهم إن.بي.سي استطلاعات رأي منذ ازدياد شعبية الرئيس جورج بوش الابن بعد هجمات 11 أيلول 2001.

كما ذكرت إن.بي.سي أن 40% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم ينظرون إلى ترامب بإيجابية مقارنة بنسبة 38% في تموز.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 17 أيلول مع هامش خطأ ثلاث نقاط مئوية.

كذلك أظهر استطلاع رأي آخر لشبكة سي.بي.إس نيوز تقدم هاريس على ترامب بواقع أربع نقاط مئوية بين ناخبين محتملين، إذ حصلت على 52% مقابل 48% لترامب، مع هامش الخطأ زائد أو ناقص اثنان بالمئة.

وتتماشى النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات رأي محلية أخرى أجريت حديثا، بما في ذلك استطلاعات رأي لرويترز/إبسوس أظهرت احتدام المنافسة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

ورغم الدلالات الهامة التي تقدمها الاستطلاعات المحلية بشأن آراء الناخبين فإن نتائج كل ولاية على حدة والتي يصدرها المجمع الانتخابي تحدد الفائز، ومن المرجح أن تحسم مجموعة من الولايات المتأرجة السباق الرئاسي.

وفي استطلاع رأي سي.بي.إس الذي شارك فيه 3129 ناخبا مسجلا بين يومي 18 و20 أيلول، تفوقت هاريس بنقطتين مئويتين بعد تعادلهما بنسبة 50 إلى 50% في أغسطس آب، وجاء التفوق بفضل أدائها في مناظرة العاشر من أيلول وأخبار اقتصادية إيجابية.
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