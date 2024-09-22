دوي صفارات الإنذار جنوب الجولان جراء هجوم مسيرات

دوت صفارات الإنذار، مساء الأحد، مرتفعات الجولان المحتل.



وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "دوي صفارات الإنذار سمع قبل قليل مرتفعات الجولان".

كما أفادت "سكاي نيوز عربية"، بـ"إطلاق صافرات الإنذار في سهل بيسان شمالي إسرائيل".

وأضافت بأن "سربا من الطائرات المسيرة انطلق من تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان".

من جانبه، أفاد لحقوق الإنسان بـ"حدوث دوي انفجارات في ريف درعا الغربي قرب الجولان بالتزامن مع تحليق إسرائيلية".