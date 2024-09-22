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دوي صفارات الإنذار جنوب الجولان جراء هجوم مسيرات
دوليات
2024-09-22 | 14:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,939 مشاهدة
دوت صفارات الإنذار، مساء الأحد،
جنوب
مرتفعات الجولان المحتل.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "دوي صفارات الإنذار سمع قبل قليل
جنوب
مرتفعات الجولان".
كما أفادت "سكاي نيوز عربية"، بـ"إطلاق صافرات الإنذار في سهل بيسان شمالي إسرائيل".
وأضافت بأن "سربا من الطائرات المسيرة انطلق من
العراق
تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان".
من جانبه، أفاد
المرصد السوري
لحقوق الإنسان بـ"حدوث دوي انفجارات في ريف درعا الغربي قرب الجولان بالتزامن مع تحليق
طائرات
إسرائيلية".
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