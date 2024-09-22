بايدن يعلق على ما يحدث في الشرق الأوسط

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، على ما يحدث في الأوسط.



وقال في له، "نبذل قصارى جهدنا لتجنب توسع النزاع في الأوسط".

وارتفعت حدة التوتر في الأوسط في أعقاب اغتيال السياسي لحركة حماس هنية في طهران، بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة شكر القائد العسكري البارز في حزب اللبناني.