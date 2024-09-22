في سوريا.. استهداف معاقل مسلحين تسللوا من التنف

وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي الأحد، إنه "في محافظتي ودير الزور، شنت القوات الروسية ضربات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا التنف".من ناحية أخرى، أضاف نائب للمصالحة أن طيران الدولي بقيادة المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.