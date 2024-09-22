حزب الله يعلن قصف مواقع وآليات إسرائيلية

وقال الحزب في بيانات عسكرية، "قصفنا بالمدفعية موقع الرادار في مزارع المحتلة وحققنا إصابة مباشرة".

وأضاف "قصفنا موقع بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".

وتابع الحزب "استهدفنا بصاروخ موجّه دبابة ميركافا في موقع وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح"، مضيفا "قصفنا بالمدفعية من الجنود الإسرائيليين في موقع جل العلام وحققنا إصابة مباشرة".