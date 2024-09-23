ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على لبنان لنحو 1300 شهيد وجريح

نيوز – دولي

اعلن اللبناني فراس الأبيض، عن حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإسرائيلي على لبنان، فيما حذر من تحول الى ثانية.

وقال الأبيض في تصريح صحفي ان "حصيلة الهجوم الإسرائيلي على مناطق ارتفع الى 274 شهيدا و1024 جريحا"، مبينا ان "الموقف دقيق وخطير".

وأضاف ان "على جميع المواطنين الحذر من خطورة الضربات الإسرائيلية"، مشيرا الى ان "مناطق شهدت نزوحا كثيفا جراء الغارات".

وذكر "فتحنا مدارس ومعاهد لإيواء النازحين من الجنوب"، موضحا ان "الصليب الأحمر يعمل على إحصاء النازحين وتلبية مطالبهم".

واعرب عن امله "ألا يتحول إلى ثانية"، لافتا الى ان "لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك".

وذكر ان "الدول المطالبة لرعاياها مغادرة أمر طبيعي"، معربا عن امله "ألا نصل إلى حرب شاملة على لبنان".

ولفت الى ان "الاعتداءات على كبيرة وتطال كبيرا من المدنيين"، مطالبا "المجتمع الدولي بحماية من الاعتداءات".

وذكر ان "إسرائيل هي المعتدي وخرقت قرار 1701"، لافتا الى "اننا نتابع حركة النزوح ونتعامل معها على وجه السرعة".