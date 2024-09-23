البنتاغون يعلن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون الجنرال تفاصيل حول عدد الإضافية أو المهام التي سيتم تكليفهم بها.وتأتي عمليات الانتشار بعد ضربات واسعة شنتها الإسرائيلية ضد أهداف في لبنان.وينتشر حاليا نحو 40 ألف جندي في المنطقة، وحذرت الأمريكية مواطنيها بضرورة مغادرة لبنان، مع تزايد خطر نشوب حرب إقليمية.