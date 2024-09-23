حزب الله يعلن قصف مواقع "إسرائيلية" بعشرات الصواريخ

أعلن حزب اللبناني، الاثنين، قصف مواقع "إسرائيلية" من عشرات ‏الصواريخ.



وقال الحزب في بيان، "قصف مجاهدو المقاومة المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا"، ومقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف"، ومقرّ الفيلق في ‏قاعدة "عين زيتيم" بعشرات الصواريخ".

وأضاف "بالتزامن، قصف حزب مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمالي حيفا، وقاعدة ومطار "رامات ديفيد" ‏بعشرات الصواريخ".‏

وأكد الحزب أن "هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق والبقاع، ودفاعاً عن لبنان وشعبه".