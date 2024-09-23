الرئيس الإيراني: اغتيال هنية في طهران لن يبقى دون رد

وقال بزشكيان في إحاطة بنيويورك، "اغتيال لإسماعيل هنية في لن يبقى دون رد وردنا قادم"، مشيرا الى أن "إسرائيل اغتالت هنية في لجرنا إلى حرب إقليمية لكننا مارسنا أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف "إسرائيل قابلت كل الكلام بشأن ضبط النفس والمفاوضات بمزيد من التصعيد الجنوني"، معتبرا أن "الحل لأمن واستقرار المنطقة وقف جرائمها بغزة ولبنان وبقية الدول".

ولفت بزشكيان الى أن "السياسات الأميركية تدعم وتشجع في حربها المفتوحة وأفعال واشنطن تناقض أقوالها"، مشددا بالقول "مستعدون للعمل على خفض التوترات في المنطقة لكن لا تريد ذلك وتصعد الحرب وتوسعها".