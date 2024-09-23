حزب الله: علي كركي بخير وفي ‏كامل صحته

أعلن حزب اللبناني، الاثنين، أن المسؤول العسكري للحزب علي كركي بخير وفي ‏كامل صحته، بعد أنباء عن استهدافه بغارة إسرائيلية.

وقال حزب في بيان، إن "الأخ المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو بحول تعالى في ‏ صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن".

وكانت وسائل اعلام أشارت، الاثنين، الى أن الإسرائيلي استهدف الضاحية لبيروت، ‏فيما ذكرت مصادر إعلامية أن "المستهدف بغارات بيروت قد يكون المسؤول العسكري لحزب الله علي كركي".