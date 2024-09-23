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حزب الله: علي كركي بخير وفي ‏كامل صحته

دوليات

2024-09-23 | 14:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب الله: علي كركي بخير وفي ‏كامل صحته
2,020 مشاهدة

أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، أن المسؤول العسكري للحزب علي كركي بخير وفي ‏كامل صحته، بعد أنباء عن استهدافه بغارة إسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان، إن "الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن".
 
وكانت وسائل اعلام أشارت، اليوم الاثنين، الى أن الجيش الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، ‏فيما ذكرت مصادر إعلامية أن "المستهدف بغارات ضاحية بيروت قد يكون المسؤول العسكري لحزب الله علي كركي".
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