بايدن يعلن: نعمل على احتواء التصعيد في لبنان

أعلن الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن بلاده تعمل على احتواء التصعيد في .



وقال بايدن في له، إن إدارته "تعمل على احتواء التصعيد بين وحزب بطريقة تسمح للناس بالعودة إلى أماكن سكنهم".