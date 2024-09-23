الأمم المتحدة قلقة بشأن عدد الضحايا الكبير في لبنان

وقال دوجاريك إن "الأمين العام منزعج حقا من تدهور الوضع على الخط الأزرق (على الحدود بين وإسرائيل). وهو يشعر بالغ لسقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذي أبلغت عنه السلطات اللبنانية".كما أكدت قوة المتحدة المؤقتة في "اليونيفيل" أن أي تصعيد إضافي للوضع الخطير في لبنان، قد يكون له عواقب بعيدة المدى ومدمرة، والقرار 1701 أكثر أهمية من أي وقت مضى.وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى وذلك للمرة الأولى.