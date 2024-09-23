غارات إسرائيلية جديدة على بلدات في لبنان

شهدت بلدات عدة في لبنان، مساء الاثنين، غارات إسرائيلية .



وأفادت وسائل إعلام دولية، بإن "غارات إسرائيلية على بلدات وطاريا وبوداي وبدنايل وكفردان بالبقاع شرقي لبنان".

وأضافت أن "غارات أخرى على بلدتي زوطر ويحمر ومنطقة جبل الريحان جنوبي لبنان".

الى ذلك، قال رئيس أركان "الجيش الإسرائيلي" إنه "تم إطلاق اسم سهام الشمال" على العملية العسكرية الجارية حاليا في لبنان".



يشار الى أن حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على ارتفعت، الاثنين، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف بالإضافة إلى وذلك للمرة الأولى.