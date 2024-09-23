لبنان.. حصيلة كبيرة لضحايا القصف الإسرائيلي

وفي تحديث جديد صدر عن عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "حصيلة غارات الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في والبقاع وبعلبك، أدت إلى استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح".

وكان اللبناني قال، في وقت سابق الاثنين، إن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على مناطق ارتفع الى 274 شهيدا و1024 جريحا، معتبرا أن الموقف دقيقا وخطيرا.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى وذلك للمرة الأولى.