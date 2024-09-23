​تعليق أمريكي جديد: لا نريد مزيدا من التصعيد بالمنطقة

وقال المتحدث الإقليمي باسم الأمريكية، "نتواصل مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين على مدار الساعة، و لا نريد أن نرى مزيدا من التصعيد في المنطقة من جانب أي طرف".

وأضاف "مستعدون للدفاع عن حلفائنا وشركائنا في المنطقة ضد أي تصعيد".

وتتعرض مناطق عدة في وشرقه لغارات إسرائيلية كثيفة منذ أيام، بعد تصاعد حدة المواجهات بين حزب و"إسرائيل" الماضي.