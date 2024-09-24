شركات طيران عدة تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية بأن البريطانية والأذربيجانية وشركة "ويز إير" علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل، على خلفية التصعيد مع لبنان.

وألغت "فيزير" العملاقة منخفضة التكلفة رحلاتها إلى إسرائيل من جميع وجهاتها في أوروبا.

كما أكدت مصادر عبرية أن عدة شركات طيران أخرى أعلنت عن إلغاء رحلاتها من وإلى "إسرائيل": "ويز"، "إيفيريا"، "بريتش آيروايز"و"أذربيجان آيرلاينز".

ويأتي ذلك، بينما دخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب استهدفت من قواعد الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمناطق المرتبطة به، في عمق الإسرائيلي.