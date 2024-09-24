100 ألف نازح وضحايا يوم واحد هم الأعلى منذ الحرب الأهلية.. ملخص اليوم الدامي في لبنان

وبحسب اللبنانية، فأنه "استشهد ما لا يقل عن 492 شخصاً، بينهم 35 طفلاً، في كما أصيب ما لا يقل عن 1645 شخصاً، يوم امس الاثنين بسبب القصف المتواصل".ويعد هذا العدد من في يوم واحد، هو أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في بين عامي 1975 و1990.ويمثل هذا العدد أيضا، نصف ما تم تسجيله من ضحايا خلال 34 يوما في الحرب مع إسرائيل 2006، مايظهر حجم الفارق الكبير والعنف الذي شهدته امس، فيما تركزت الضربات في الأجزاء والشرقية من بالقرب من حدود مع سوريا.وتسببت الهجمات الدموية، بالرعب واليأس فيما فر السكان من منازلهم يائسين للوصول إلى بر الأمان، حيث تسببت الضربات بنزوح قرابة 100 الف شخص حتى الان، وألغيت الدراسة في المدارس والجامعات في مختلف أنحاء البلاد، كما تم تعليق بعض الرحلات من وإلى بيروت، وأغلقت العديد من المدارس لاستخدامها كملاجئ للنازحين.