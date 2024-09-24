اغتيال قيادي في كتائب القسام بغارة إسرائيلية جنوب لبنان.. من هو "حسين النادر"؟

وفي بيان نشرته الكتائب عبر حسابها بتطبيق تلغرام قالت: "تزف كتائب الشهيد القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين وهو القائد الميداني القسامي النادر "أبو صالح" (من جديدة مرجعيون – جنوب لبنان)".وقالت القسام إن النادر هو "فارسٌ من فرسانها الميامين"، الذين شاركوا في المعركة ضد الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وشاركت الجماعة الإسلامية عبر جناحها العسكري "قوات الفجر" في معركة "طوفان الأقصى"، وقدمت عشرات الشهداء.ومساء الاثنين، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الوحشي على جنوبي إلى 492، وأكثر من 1600 إصابة. وذكرت الوزارة أن من بين الشهداء 35 طفلاً و58 سيدة.ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، فيما أعلن متحدث الجيش هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي .في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.