الرئيس الايراني: حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل بمفرده

نيوز – دولي

اكد الرئيس الإيراني الجديد ان الضربات الإسرائيلية المكثفة على حزب في هي "أزمة إنسانية" تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة.

وقال بزشكيان: في مقابلة مع الـCNN، ان "الخطر قائم من أن تمتد نار الأحداث التي تجري (في لبنان) إلى المنطقة برمتها".

وعندما سُئل عما إذا كانت إيران ستحث حزب على ضبط النفس في رده على الضربات الإسرائيلية، قال بزيشكيان إن "حزب يواجه مسلحة بشكل جيد جدا ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر"، وحذر قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح أخرى على أيدي إسرائيل".

وأضاف الرئيس الإيراني: "لا يستطيع حزب أن يفعل ذلك بمفرده، لا يمكن لحزب أن يقف بمفرده أمام تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وحذر بزشكيان من أن "الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليمي، والذي "يمكن أن يكون خطرا على مستقبل وكوكب الأرض نفسه"، مشددا على "منع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل"، حسب قوله.