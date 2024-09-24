إسرائيل: الغارات السابقة في لبنان "مجرّد إعلان ترويجي"

وأضاف: "الغارات السابقة في مجرد "إعلان ترويجي"".وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله ان الإسرائيلي القى امس 2000 قذيفة على .وأضاف: "اذا لم يفض المسار السياسي لإعادة سكان فسندرس عملية برية في لبنان".وفي هذا الإطار، نقل موقع واللا عن أمني إسرائيلي قوله أن وتيرة الهجمات في سترتفع مع مرور الوقت ونصر وحزب سيدفعان أثماناً باهظة أكثر مما رأينا.وإعتبر أن حزب فوجئ بقوة الضربات التي وجهها له الإسرائيلي.