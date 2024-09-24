تحذير جديد لللبنانيين: لا تفتحوا المنشورات

نيوز – دولي

اعلنت العلاقات الاعلامية "بحزب الله" في بيان ان الصهيوني يقوم بالقاء مناشير عليها "باركود" في مناطق البقاع وقد يعمد الى ارسالها في اماكن اخرى.

واضاف البيان: "يرجى عدم فتح الباركود او تداوله بل يجب عليكم تلفه مباشرة لانه خطير جداً ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم وهو كود مؤذٍ لسلامتكم ، الرجاء اخذ الحيطة والحذر".

