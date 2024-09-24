من هو صلاح الدين التيجاني وما هي التيجانية؟

– دولي

تصدر اسم التيجاني في الساعات الماضية جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعاء فتاة وتدعى خديجة بالتحرش بها، فيما تسأل جميع رواد عن قصة هذا الشخص.

من هو الشيخ التيجاني؟

التجاني، يعرف نفسه على أنه أحد مشايخ الطريقة التيجانية، وحامل لواء أهل الرواية والأثر، وأن نسبه ينتهي إلى الحسن بن علي، بحسب ما يشير على صفحته بالفيسبوك.

كما أن له العديد من المؤلفات، ودشن زاويته الخاصة في إمبابة، مساحة لاستقبال رواده الراغبين في الجلوس بقربه وسماع خطبه وتفسيراته.

اتهام فتاة لـ صلاح التيجاني بالتحرش

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

الطريقة التيجانية: معزول منذ 2017

وكشفت المشيخة التجانية بجمهورية مصر العربية وشيخها الحافظ أحمد الحافظ التجاني؛ عن موقفها بشأن ما أثير حول الشيخ التيجاني؛ حيث أكدت في بيان لها، حول ما أثير بشأن محمود أبو طالب (الشهير بـ صلاح التيجاني): نظرًا لما شاع على في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم فضلاً عن أنه يدعي المشيخة، ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها، مما أثار حول المدعو أبو طالب الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التيجانية، والطريقة منه براء مادام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات".

وأضافت التيجانية ان "الطريقة متمثلة في مشيختها بالزاوية التيجانية الكبرى تعلن أمام الجميع براءتها من كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وسلف الأمة الصالح، وما اتفق عليه علماء الأمة مهما كانت مكانة المخالف، ومهما انتشر صيته، فإن العبرة في الطريقة التيجانية هو ما أعلنه شيخها سيدي أحمد التجاني رضى الله عنه من قيامها على قواعد الشرع الشريف، وأن الشرع هو الأصل ولا أصل فيها سواه حيث قال رضى الله عنه:

ما جاءكم عني فزنوه بميزان الشرع فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه، فكل ما خالف الشرع فالطريقة وشيخها وعلماؤها ومريدوها يبرؤون إلى الله منه ومن فاعله".

وتابعت: "ونحن نؤكد ما سبق أن أعلناه بتاريخ 2017 و2019 باعتبار هذا الشخص معزولاً عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية، وأنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه غير مسموح له بممارسة أي نشاط خاص بها؛ وذلك لعدم أهليته، ولما ثبت عندنا من فساد معتقدة وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها".

واستدعت نيابة شمال الجيزة والدة الفتاة خديجة التي اتهمت التيجاني بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستجوابها في إطار التي تجري مع الأطراف المعنية.

صور خادشة للحياء

وطلبت نيابة شمال الجيزة بعرض صور خادشة للحياء قدمتها خديجة ضحية التحرش من الشيخ التيجاني، لجهات التحقيق خلال اتهامها بها وإرسالها لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، على الجهات الفنية، وذلك لفحص تلك الصور التأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال .

ضحيتان جديدتان لـ صلاح التيجاني

وفجرت مفاجأة حيث حضر إلى النيابة اثناء التحقيق مع الشيخ التيجاني سيدتان أخريتان تقدمتا ضده ببلاغ تتهمانه بالتحرش بهما أيضا.

وتستمع النيابة العامة لأقوال الضحيتين الجديدتين حول كيفية تعرضهما للتحرش من صلاح التيجاني، وقالت كل منهما إنها كانت تتردد عليه في الزاوية التيجانية في امبابة لحضور دروس دينية وانه كان يتحرش بها خلال حضورها أو من خلال المحادثات "الشات" بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية كواليس الأقوال المبدئية التي أدلى بها الشيخ التيجاني في اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى خديجة خالد، حيث نفى ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.

تحرير محضر ضد الفتاة

وقال التيجاني إنه "حرر محضر ضد الفتاة ووالدها الدكتور بسيم، المخ والأعصاب يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن الا للانتقام منه خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه، حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما فخرجت الفتاة بتلك الادعاءات الخاصة بتحرشه بها".

واستطرد التيجاني، أن "والد خديجة أيضا قرر الانتقام منه، حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إليه - التيجاني - للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته"، مضيفا أنه "عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه".

وبدأت جهات التحقيق في الجيزة التحقيق مع أطراف أزمة الشيخ التيجاني بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اتهام فتاة له بالتحرش بها.

ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على الشيخ صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

وأوضح أنه "في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن".

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته.

وتبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.

إخلاء سبيل صلاح التيجاني



وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل صلاح التيجانى بكفالة 50 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بفتاتين، كما قررت النيابة صرف خديجة ووالدتها من سرايا النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوالهما.