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من هو صلاح الدين التيجاني وما هي التيجانية؟

دوليات

2024-09-24 | 07:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من هو صلاح الدين التيجاني وما هي التيجانية؟
861 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
تصدر اسم صلاح الدين التيجاني في الساعات الماضية جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعاء فتاة وتدعى خديجة بالتحرش بها، فيما تسأل جميع رواد السوشيال ميديا عن قصة هذا الشخص.

من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني؟
 
صلاح الدين التجاني، يعرف نفسه على أنه أحد مشايخ الطريقة التيجانية، وحامل لواء أهل الرواية والأثر، وأن نسبه ينتهي إلى الحسن بن علي، بحسب ما يشير على صفحته بالفيسبوك.
 
كما أن له العديد من المؤلفات، ودشن زاويته الخاصة في إمبابة، لتكون مساحة لاستقبال رواده الراغبين في الجلوس بقربه وسماع خطبه وتفسيراته.
 
اتهام فتاة لـ صلاح التيجاني بالتحرش
 
وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.
 
الطريقة التيجانية: معزول منذ 2017
 
وكشفت المشيخة التجانية بجمهورية مصر العربية وشيخها محمد الحافظ أحمد محمد الحافظ التجاني؛ عن موقفها بشأن ما أثير حول الشيخ صلاح الدين التيجاني؛ حيث أكدت في بيان لها، حول ما أثير بشأن صلاح الدين محمود أبو طالب (الشهير بـ صلاح التيجاني): نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم فضلاً عن أنه يدعي المشيخة، ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها، مما أثار حول المدعو صلاح الدين أبو طالب الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التيجانية، والطريقة منه براء مادام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات".
 
وأضافت التيجانية ان "الطريقة متمثلة في مشيختها بالزاوية التيجانية الكبرى تعلن أمام الجميع براءتها من كل قول أو فعل يخالف ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وسلف الأمة الصالح، وما اتفق عليه علماء الأمة مهما كانت مكانة المخالف، ومهما انتشر صيته، فإن العبرة في الطريقة التيجانية هو ما أعلنه شيخها سيدي أحمد التجاني رضى الله عنه من قيامها على قواعد الشرع الشريف، وأن الشرع هو الأصل ولا أصل فيها سواه حيث قال رضى الله عنه:
 
ما جاءكم عني فزنوه بميزان الشرع فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه، فكل ما خالف الشرع فالطريقة وشيخها وعلماؤها ومريدوها يبرؤون إلى الله منه ومن فاعله".
 
 
وتابعت: "ونحن نؤكد ما سبق أن أعلناه بتاريخ 2017 و2019 باعتبار هذا الشخص معزولاً عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية، وأنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه غير مسموح له بممارسة أي نشاط خاص بها؛ وذلك لعدم أهليته، ولما ثبت عندنا من فساد معتقدة وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها".
 
واستدعت نيابة شمال الجيزة والدة الفتاة خديجة خالد التي اتهمت صلاح الدين التيجاني بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستجوابها في إطار التحقيقات التي تجري مع الأطراف المعنية.
 
صور خادشة للحياء
 
وطلبت نيابة شمال الجيزة بعرض صور خادشة للحياء قدمتها خديجة ضحية التحرش من الشيخ صلاح الدين التيجاني، لجهات التحقيق خلال اتهامها بها وإرسالها لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، على الجهات الفنية، وذلك لفحص تلك الصور التأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.
 
ضحيتان جديدتان لـ صلاح التيجاني
 
وفجرت التحقيقات مفاجأة حيث حضر إلى النيابة اثناء التحقيق مع الشيخ صلاح الدين التيجاني سيدتان أخريتان تقدمتا ضده ببلاغ تتهمانه بالتحرش بهما أيضا.
 
وتستمع النيابة العامة لأقوال الضحيتين الجديدتين حول كيفية تعرضهما للتحرش من صلاح التيجاني، وقالت كل منهما إنها كانت تتردد عليه في الزاوية التيجانية في امبابة لحضور دروس دينية وانه كان يتحرش بها خلال حضورها أو من خلال المحادثات "الشات" بينهما.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية كواليس الأقوال المبدئية التي أدلى بها الشيخ صلاح الدين التيجاني في اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى خديجة خالد، حيث نفى ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.
 
تحرير محضر ضد الفتاة
 
وقال صلاح الدين التيجاني إنه "حرر محضر ضد الفتاة ووالدها الدكتور خالد بسيم، جراح المخ والأعصاب يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيس بوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي".
 
وأكد أن "ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن الا للانتقام منه خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه، حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما فخرجت الفتاة بتلك الادعاءات الخاصة بتحرشه بها".
 
واستطرد التيجاني، أن "والد خديجة أيضا قرر الانتقام منه، حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إليه - التيجاني - للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته"، مضيفا أنه "عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه".
 
وبدأت جهات التحقيق في الجيزة التحقيق مع أطراف أزمة الشيخ صلاح الدين التيجاني بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اتهام فتاة له بالتحرش بها.
 
ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.
 
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على الشيخ صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.
 
وأوضح مصدر أنه "في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن".
 
بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته.
 
وتبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.
 
إخلاء سبيل صلاح التيجاني

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل صلاح التيجانى بكفالة 50 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بفتاتين، كما قررت النيابة صرف خديجة خالد ووالدتها من سرايا النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوالهما.

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