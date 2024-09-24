كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغيز؟

نيوز – دولي

لم تكن تعلم أن حياتها ستتغير كليًا بعد مقابلة كريستيانو في أحد المتاجر، لتبدأ قصة الحب بينهما، وبعد فترة قصيرة، أعلنا الثنائي ارتباطهما، لتصبح أمًا لأطفاله، وبدأت ثروتها تتضاعف، إذ أصبحت واحدة من أهم الوجوه في عالم الموضة والأزياء، وتجري العديد من الإعلانات الدعائية، بالإضافة إلى إنتاجها فيلمًا وثائقيًا عن حياتها.

وتضاعفت ثروة جورجينا منذ لقائها باللاعب كريستيانو وارتباطها به، إذ أجرت العديد من الإعلانات في عالم الموضة والأزياء، كما استطاعت إنتاج أفلام وثائقية خاصة بمسيرتها وقصة صعودها، لتحصل على 10 ملايين دولار دفعة واحدة، لتصبح ثروتها 20 مليون دولار، بخلاف الشركات أو الأشياء الثمينة التي تمتلكها.

معلومات عن جورجينا رودريغيز:

- ولدت جورجينا عام 1994 من أب أرجنتيني وأم إسبانية.

- التقت جورجينا بكريستيانو لأول مرة في أحد المتاجر عام 2016، حيث كانت تعمل في مسؤولة مبيعات، وتكرر اللقاء، ومن هنا بدأت قصة الحب.

- ارتباطها برونالدو كان أحد أسباب شهرتها، لظهورها معه في الفعاليات والمباريات المهمة، بالإضافة إلى اهتمامها بأبنائه طوال السنوات الماضية، وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم. وكان أول ظهور لها معه في الثاني 2017، عندما حضرت معه حفل الكرة الذهبية التي توج بها.

- تعد جورجينا واحدة من أهم سيدات في الموضة والأزياء، إذ أصبحت واجهة دعائية للعديد من الشركات، وتقدم إعلانات في مختلف المجالات.

- تمارس رقص الباليه باستمرار، وهو من هواياتها المفضلة، حيث نشرت عدة فيديوهات لها وهي ترقص من داخل منزلها برفقة أطفالها، وهي عضوة في فرقة باليه مشهورة عالميًا.

- عدم اهتمام جورجينا بالثروة لا تهتم جورجينا بالثروة، لأن الرفاهية ليست شيئًا مهمًا بالنسبة لها، وتجد نفسها في العمل ومحاولة صنع أشياء جديدة تعطي للحياة أهمية، يمكنها الاستمرار لأجلها.