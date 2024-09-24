انباء عن استهداف قيادي بارز في حزب الله

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، إن "شخصاً قتل على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية لبيروت"، لافتة إلى "انهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية".وأضافت، أن "المستهدف في الضاحية لبيروت قيادي عسكري بارز في حزب الله".في السياق، أشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أن "هدف الهجوم في هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله".