بايدن يتحدث عن الحرب الشاملة بالشرق الأوسط: ليست في مصلحة أحد

وذكر بايدن في الولايات المتحد بافتتاح أعمال العامة للأمم المتحدة، بدورتها الـ 79، في نيويورك: “اندلاع حرب شاملة في منطقة الأوسط ليس في مصلحة أحد، وعلينا التصدي للعنف يمارس ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية”.وأكد “يجب أن نعمل على إقامة فلسطينية مستقلة” مضيفاً “مصممون على منع اندلاع حرب أوسع في منطقة الأوسط بأكملها”.وحذر الأمريكي، من ان “قيم الديمقراطية تتعرض للخطر وسط الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم”.وعن أحداث الأخيرة قال بايدن: “نعمل على التوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية” مبينا، ان “الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق والسماح لسكان الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالعودة لمنازلهم”.